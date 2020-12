Sieg in Krefeld : DEG zieht ins Halbfinale des Magenta-Sport-Cups ein

Düsseldorf Dank der besten Turnierleistung gewinnt die Düsseldorfer EG mit 3:0 bei den Krefeld Pinguinen und steht im Halbfinale des „Magenta-Sport-Cups“ der Deutschen Eishockey Liga. Weiter geht es am Freitag in München.

Der Eishockeyabend an der Krefelder Westparkstraße war noch keine acht Sekunden alt, da wäre er für Marco Nowak fast schon wieder vorbei gewesen. Leon Niederberger, seines Zeichens gebürtiger Düsseldorfer und erst vor wenigen Monaten von der DEG zu den Pinguinen gewechselt, hatte einen Puck so unglücklich abgefälscht, dass er in Nowaks Gesicht landete und für eine Platzwunde über dem Mundwinkel sorgte. Aber alles kein Problem, sagte der DEG-Verteidiger später, als er längst drüber lachen konnte. „Es war alles offen, aber es wurde dann mit drei, vier Stichen genäht. Die Zähne sind zum Glück noch drin, also alles gut“, sagte Nowak, während ihm der Faden noch im Gesicht hing. Nowak spielte weiter – und erlebte in der Folge einen Abend, der ganz nach seinem Geschmack war. Erst brachte er die DEG mit 1:0 in Führung, am Ende durfte er sich über einen 3:0 (0:0, 3:0, 0:0)-Sieg freuen.