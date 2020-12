Ex-Stanley-Cup-Sieger Cumiskey : DEG verpflichtet Verteidiger mit NHL-Erfahrung

Düsseldorf Die Düsseldorfer EG hat vier Tage vor dem Start der DEL den NHL-erfahrenen Verteidiger Kyle Cumiskey verpflichtet. Der 34-Jährige, der 2015 mit den Chicago Blackhawks den Stanley Cup gewann, kommt aus der nordamerikanischen AHL nach Düsseldorf.

Vier Tage vor dem Saisonstart in der Deutschen Eishockey Liga hat die Düsseldorfer EG noch einen erfahrenen Verteidiger verpflichtet. Der 34 Jahre alte Kanadier Kyle Cumiskey wechselt zunächst bis zum kommenden Sommer an den Rhein. In der nordamerikanischen Profiliga NHL spielte Cumiskey 154 Mal für die Colorado Avalanche und die Chicago Blackhawks. Mit Chicago gewann er 2015 auch den Stanley Cup, hatte danach aber Pech mit Verletzungen. Seit 2018 spielte er in der unterklassigen AHL für die Toronto Marlies, Providence Bruins und die Binghampton Devils.