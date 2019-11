Deutschland Cup : Junges DEB-Team verliert gegen die Schweiz

Krefeld Die deutsche Eishockey-Nationalmannschaft hat beim Deutschland Cup einen Prestigeerfolg gegen die Schweiz verpasst. In Krefeld unterlag die Auswahl von Bundestrainer Toni Söderholm knapp mit 3:4 (1:0, 0:1, 2:2) nach Verlängerung.

Die deutsche Eishockey-Nationalmannschaft hat beim Deutschland Cup den ersten Rückschlag hinnehmen müssen. Zwei Tage nach dem 4:3 gegen Vorjahressieger Russland unterlag das Team von Bundestrainer Toni Söderholm im zweiten Spiel in Krefeld dem Erzrivalen Schweiz mit 3:4 (1:0, 0:1, 2:2, 0:1) nach Verlängerung. Der entscheidende Treffer fiel 1,5 Sekunden vor dem Ende der Verlängerung. Die Eidgenossen, die sich mit fünf Punkten an die Tabellenspitze setzten, greifen nach dem Turniersieg.

"Das ist extrem bitter. Wir haben brutal gekämpft und alles reingeworfen", sagte Torhüter Niklas Treutle bei Sport1. Der Kölner Frederik Tiffels (4.), der Krefelder Daniel Pietta (48.) und der Nürnberger Daniel Fischbuch (51.) erzielten in einem hitzigen Duell vor 6217 Zuschauern die Tore für die unerfahrene Auswahl des Deutschen Eishockey-Bundes (DEB), in der die meisten Leistungsträger fehlen. Für das junge Schweizer Team, das zum Auftakt die Slowaken mit 5:2 besiegt hatte, trafen Noah Rod (33.), Pius Suter (42. und 65.) und Luca Fazzini (53.). Letzter Gegner der deutschen Mannschaft, die zuletzt 2015 ihr Heimturnier gewonnen hatte, ist am Sonntag (14.30 Uhr/Magenta Sport) die Slowakei.