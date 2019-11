Bewegung in der Finanzkrise : Wagener und Ertürk wollen Pinguine retten

Gerald Wagener (rechts im Bild mit Kappe) fieberte am Freitag bem Heimspiel gegen die DEG auf der Tribüne mit und applaudierte am Ende den Pinguinen. Foto: Samla Fotoagentur/samla.de

Die beiden Unternehmer wollen die Anteile von Schulz an der Pinguine Eishockey GmbH übernehmen.

Gerald Wagener ist ein Fan der Krefeld Pinguine und fiebert fast bei jedem Heimspiel auf der Tribüne mit. Seit Jahren ist der 53-jährige Unternehmer im Gespräch, wenn der DEL-Club wirtschaftliche Probleme hat und sorgte oft schon für finanzielle Unterstützung. Jetzt, wo die Lage so bedrohlich ist wie selten zuvor und das Aus droht, ist er grundsätzlich bereit, die Anteile (48 Prozent) von Wolfgang Schulz an der KEV Pinguine Eishockey GmbH zu übernehmen. Das bestätigte der Aufsichtsratschef am Sonntag gegenüber unserer Zeitung: „Ich würde mich über das Engagement von Herrn Wagener freuen. Er hat mir aber gesagt, dass er das nur tun würde, wenn Herr Ponomarev raus ist.“ Schulz erklärte weiter, dass auch SPD-Ratsherr Mustafa Ertürk seine Anteile übernehmen will: „Ich werde mich mit ihm treffen.“ Der 46-Jährige war auch beim Spiel gegen die DEG im Stadion. Der selbstständige Bankkaufmann ist auch Aufsichtsratsmitglied beim Fußball-Drittligisten KFC Uerdingen und ein enger Vertrauter von Mikhail Ponomarev.