Deutschland Cup : Nach Paukenschlag winkt DEB-Team der Turniersieg

Krefeld Beim 30. Deutschland-Cup trifft die DEB-Auswahl am Samstag (13 Uhr) in der Yayla Arena im Prestige-Duell auf die Schweiz. Nach dem Sieg gegen Russland scheint nun alles möglich.

Daniel Pietta war nach dem Sieg der Eishockey-Nationalmannschaft gegen Russland in der Mixed-Zone ein gefragter Mann. Mit dem Stürmer der Pinguine und dem aktuell vereinslosen Felix Schütz trugen die beiden Oldies (32) des Teams mit ihren Treffern zum überraschenden 4:3-Sieg über die B-Auswahl der „Sbornaja“ bei. Mit diesem Paukenschlag war nicht zu rechnen gewesen, da die DEB-Auswahl bei der zweiten Krefelder Auflage des Deutschland Cups mit einer unerfahrenen und sehr jungen Mannschaft antritt. Mit diesem Erfolg im Rücken gehen Pietta und Co am heutigen Samstag (13 Uhr) gestärkt in das Prestige-Duell gegen die Schweiz, die in ihrem ersten Spiel die Slowakei mit 5:2 bezwang. Beide Teams können mit ihrem zweiten Erfolg einen wichtigen Schritt in Richtung Turniersieg machen. Seit 2015 würde der Sieger-Pokal mal wieder im eigenen Land bleiben.