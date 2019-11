Nach dem 3:2 gegen Schwenningen : DEG schleppt sich in die Pause

Düsseldorf Die DEG ist starker Tabellendritter, schwankte aber zuletzt ein wenig. Da kommt die Unterbrechung der Liga durch den Deutschland-Cup in Krefeld nicht ungelegen.

Die Deutsche Eishockey Liga macht Pause wegen des Deutschland-Cups – und das ist aus Düsseldorfer Sicht wahrscheinlich auch ganz gut so. Zwar steht die DEG auf einem glänzenden dritten Tabellenplatz und hat dort mittlerweile sogar zwei Punkte Vorsprung auf den Vierten Mannheim, doch an den vergangenen drei Spieltagen ging der Truppe von Trainer Harold Kreis ein wenig die Puste aus.

„Gegen Schwenningen haben wir uns sehr schwer getan“, sagte Torhüter Mathias Niederberger nach dem 3:2 nach Verlängerung am Sonntagabend. „Wir haben nicht unser allerbestes Eishockey gespielt.“ Das galt auch schon für das vorangegangene Heimspiel gegen Iserlohn (4:2) und erst recht für die bittere 3:4-Derbypleite in Krefeld am Allerheiligen-Tag. „Es ist tatsächlich nicht so einfach, in jedem Spiel immer alles aus sich herauszuholen“, ergänzt Niederberger ehrlich. „Ich glaube, die Pause kommt jetzt allen Mannschaften gelegen.“