Auftaktsieg beim Deutschland Cup : Junges DEB-Team überzeugt Bundestrainer Söderholm

Krefeld Die deutsche Eishockey-Nationalmannschaft gewinnt zum Auftakt des Deutschland-Cups. Beim 4:3 gegen Russland überzeugt die zweite Garde.

"Wenn sie sich so präsentieren, wird der Kampf um die WM-Plätze größer", sagte der Finne nach dem 4:3-Sieg gegen Russland . Söderholm verzichtet bei dem Turnier in Krefeld auf zahlreiche Stammkräfte, um Alternativen zu testen.

"Die Spieler haben viel Potenzial, manchmal habe ich das Gefühl, dass wir den Jungs nicht zutrauen, was sie wirklich können", erklärte er: "Ich will nicht, dass sie sich auf dem Eis hinter anderen verstecken. Und ich glaube, sie wollen auch zeigen, was sie können."