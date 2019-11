Geldgeber-Suche in Krefeld : Die Schlinge um den Hals der Pinguine zieht sich zu

Meinung Krefeld Die Krefeld Pinguine stehen vor entscheidenden Wochen. Die wirtschaftliche Krise ist besonders schwer, weil die beiden Hauptgesellschafter zerstritten sind. Und der Kreis der möglichen Geldgeber wird noch kleiner.

Kaum war die Nachricht raus, kam auch schon das Dementi. Wagener und Ertürk wollen Pinguine retten, war der Bericht überschrieben, in dem Wolfgang Schulz, der Aufsichtsratsvorsitzende des Eishockeyklubs, sagte, er würde sich „über das Engagement von Herrn Wagener freuen. Er hat mir aber gesagt, dass er das nur tun würde, wenn Herr Ponomarev raus ist.“ Wagener reagierte prompt, indem er sich via Facebook „in aller Deutlichkeit“ von all dem distanzierte. Da scheint in puncto Kommunikation etwas extrem schief gelaufen zu sein.