Niederlage nach Penaltyschießen DEG trifft gegen Bietigheim das Tor nicht

Wie leise selbst eine ordentlich gefüllte Halle sein kann, das war am Sonntagnachmittag im Rather Dome zu erleben. Alexander Ehl hatte gerade den letzten Penalty des Tages vergeben und die Niederlage der Düsseldorfer EG damit besiegelt, da war fast nichts mehr von den rund 10.000 Fans zu hören. Lediglich die paar Dutzend Bietigheimer oben unter dem Hallendach feierten, ansonsten war es still. Und das passte zu diesem Eishockeynachmittag, der weder in den regulären 60 Minuten noch in der Verlängerung ein Tor zu bieten hatte. Erst im Penaltyschießen fiel eins, aus DEG-Sicht aber auf der falschen Seite. So hieß es am Ende Eishockey-untypisch 0:1 – und das gegen den Tabellenletzten.