Gewohntes Bild DEG hält gut mit – verliert aber wieder in Ingolstadt

So stand auch zur zweiten Pause ein Rückstand zu Buche. Und fast wäre der zu Beginn des Schlussabschnitts angewachsen. Denn wie Ebner vor dem 1:0 gönnte sich Nicolas Geitner einen unnötigen Puckverlust in der eigenen Zone. Doch diesmal nutzten die Ingolstädter den aber nicht. Und fast im Gegenzug machte Ebner seinen Fehler aus dem ersten Drittel endgültig wieder gut. Schon zuvor hatte er gute Defensivaktionen, nun zeigte er sich auch im Angriffsdrittel: Nach schönem Zuspiel von Josef Eham drosch er einen Schlagschuss zum 2:2 in den Winkel. War hier doch mehr drin? Zumal Fischbuch die DEG danach fast in Führung gebracht hätte, doch im Gegenzug jubelten wieder die Gastgeber. Diesmal zog Tye McGinn ums Tor und schoss mit der Rückhand ein. Wieder sah Haukeland nicht gut aus. Wobei sie sich bei der DEG mehr darüber ärgerten, dass die Schiedsrichter übersahen, dass Mikko Kousa in der Szene einen Ingolstädter Schläger ins Gesicht bekommen hatte.