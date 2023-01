Haukeland gegen Garteig Das Duell der beiden Top-Goalies der DEL

Wenn am Freitagabend, 13. Januar, der ERC Ingolstadt die Düsseldorfer EG zum dritten Saisonvergleich in der Deutschen Eishockey-Liga (DEL) empfängt, dann ist es zugleich auch das Duell zwischen zwei der besten Goalies der aktuellen Spielzeit: Auf der einen Seite der Ingolstädter Michael Garteig, auf der anderen der Düsseldorfer Henrik Haukeland. Beide Torhüter tragen mit ihren starken Leistungen großen Anteil am bisherigen Abschneiden ihrer Teams in der DEL, die aktuell jeweils auf einem direkten Play-off-Platz stehen.