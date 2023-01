Sieg nach Verlängerung Effiziente DEG gewinnt in Mannheim

Zu diesem Zeitpunkt stand es allerdings schon 1:1, weil die Mannheimer an ihr starkes Offensivspiel aus dem ersten Drittel anknüpften und die Gäste in ihrer Verteidigungs-Zone beschäftigten. So war es Markus Eisenschmid, der nach rund 22 Minuten zum Ausgleich einschob. Jetzt hätte das Spiel durchaus zu Gunsten der Hausherren kippen können, allerdings bewies die DEG, dass Effizienz mitunter Überlegenheit schlagen kann – und zwar in Form von Stephen MacAulay, der in der Schlussphase des Drittels eine Fischbuch-Vorlage ins Netz hämmerte – 2:1.