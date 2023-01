Pleite gegen Straubing Schwaches Powerplay kostet der DEG die Punkte

„Wir hatten gute und schlechte Minuten, aber es war nicht gut genug“, sagte Victor Svensson hernach, dessen Team nur ganze 18 Schüsse aufs Tor brachte. Dabei hatte es ja etwas gutzumachen nach dem schwachen Auftritt am Montag in Köln. Denn es war einer, bei dem die Düsseldorfer nicht nur spielerisch durchhingen, sondern auch den nötigen Biss vermissen ließen. Daran dürfte es aber nicht gelegen haben, dass Trainer Roger Hansson nun für das Spiel gegen Straubing die Angriffsreihen umstellte. Das dürfte eher damit zu tun gehabt haben, dass manche Stürmer trotz der jüngsten Erfolgsserie etwas frischen Wind vertragen konnten. Alexander Barta vor allem, der weiter seine Form sucht und schon vor dem Mittwoch nur ein Tor in den vergangenen 30 Spielen erzielte. Aber auch Alexander Ehl hatte zehn Spiel lang nicht gepunktet. Victor Svensson wiederum hatte sich nach ordentlichen Leistungen in der vierten Reihe für mehr empfohlen. Also bildete er nun gemeinsam mit Ehl und Eder die neue erste Formation.