Stadtbüchereien Mehr als eine Million Bibliotheks-Besucher

„Der Moment, in dem ich die alte Bibliothek am Bertha-von- Suttner-Platz abschloss und direkt am nächsten Morgen die neue Zentralbibliothek aufschließen konnte“ – auf diese Leistung, die auch eine seines Teams ist, ist Norbert Kamp besonders stolz. Seither ist über ein Jahr vergangen und der Direktor der Stadtbüchereien kann sich auch über die Erfolge der städtischen Bibliotheken im Jahr 2022 freuen. Die Vision war es, in der Zentralbibliothek über eine Million Besucher im Jahr empfangen zu können. Dass dies so schnell Realität würde, „hätten wir damals nicht gedacht“, freut sich Kamp. Denn mit 1.018.000 Besuchern wurde diese Marke direkt im ersten Jahr sogar überschritten. Dass die Befürchtungen von Kritikern sich nicht bewahrheiteten, ist ein weiterer Grund zu Freude: „Die Stadtteilbibliotheken verzeichnen keinen Besucherschwund – vielmehr wächst auch hier der Zuspruch“, erklärt Kamp. 447.000 Menschen kamen 2022 in die 14 Stadtteilbüchereien.