4:2 gegen Eisbären Berlin DEG ringt den Meister nieder

Als die Schlusssirene ertönte, brandete lauter Jubel im Rather Dome auf. Schals wurden geschwenkt und einige Fans lagen sich innig in den Armen. Dieselbe Szenerie spielte sich auch einige Meter weiter unten auf dem Eis ab, wo die Spieler der Düsseldorfer EG wenige Sekunden zuvor eine Premiere feierten – und zwar den ersten Pflichtspielsieg in der Deutschen Eishockey-Liga (DEL) im neuen Jahr. Das 4:2 gegen die Eisbären Berlin war zudem der erste Erfolg nach zuvor zwei Pleiten in Folge. Gerade rechtzeitig vor dem schweren Auswärtsspiel am Sonntag gegen die Adler Mannheim (14 Uhr).