Herausragende Leistungen DEG-Torwart Haukeland ist DEL-Spieler des Monats

Der Dezember war überaus erfolgreich für die Düsseldorfer EG. Mit acht Siegen aus elf Spielen war die DEG das drittbeste Team der Deutschen Eishockey-Liga (DEL). Was an einer effizienten Offensive (32 Treffer) lag, aber vor allem an Henrik Haukeland. Nun wurde der DEG-Torhüter deswegen zum „DEL-Spieler des Monats“ gewählt, wie das Fachmagazin „Eishockey News“ in seiner aktuellen Ausgabe berichtet.