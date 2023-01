Erst Berlin, dann Mannheim Warum die DEG vor einem richtungsweisenden Wochenende steht

Und die Chancen dafür stehen in Düsseldorf gar nicht so schlecht, zwei der drei bisherigen Saisonduelle gingen an die Berliner. Was für die DEG insofern gut ist, dass sie gar nicht auf die Idee kommen dürfte, sich vom Tabellenplatz der Eisbären blenden zu lassen. Was laut Gogulla aber ohnehin niemand gemacht hätte: „Wir sollten niemanden in dieser Liga unterschätzen. Da kommt eine Mannschaft mit dem Rücken zur Wand.“ Exakt das gleiche sagte auch Tobias Eder, fügte aber noch an: „Auch wir müssen wieder in die Gänge kommen.“