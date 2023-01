Erst Außenseiter, dann Favorit Wochenende der Gegensätze für die DEG

Auf dem Papier ist die Rollenverteilung am kommenden Eishockey-Wochenende klar: Am Freitag in Ingolstadt ist die Düsseldorfer EG klarer Außenseiter, am Sonntag gegen Bietigheim ein noch klarerer Favorit. Steht der erste Gegner doch auf Rang drei der Tabelle und gewann vier seiner jüngsten fünf Spiele, der zweite Gegner hingegen ist abgeschlagener Tabellenletzter und verlor vier seiner jüngsten fünf Spiele. Also alles klar? Erst eine Niederlage, dann ein Sieg?