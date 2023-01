Defensivstärke als Faktor DEG fährt in Topform nach Köln

Ideale Voraussetzungen also, um an diesem Montagabend gleich das nächste Spiel anzugehen. Und das könnte Sicht eines Düsseldorfers kaum größer sein, denn direkt zu Beginn des neuen Jahres geht es zum alten Rivalen nach Köln. Ab 19.30 Uhr steht das 238. rheinische Derby zwischen den Haien und der DEG an. Ein Spiel, das es ja immer in sich hat, diese Saison aber vielleicht noch etwas mehr als sonst: Ende Oktober vergeigte die DEG 25 Sekunden vor dem Ende eine 3:1-Führung, Mitte Dezember revanchierte sie sich und vermieste den Kölnern einen Abend, an dem sie ihr Vereinsjubiläum mit einer großen Choreographie zelebriert hatten. So steht es nun 1:1 in dieser Saison. Und weil die Teams auch in der Tabelle nah beieinander sind, dürfte es am Montag wieder knistern, auf wie neben dem Eis: „Das Ding wird voll sein, mindestens am Anfang wird es laut sein, und wir schauen, dass wir da genauso weitermachen“, sagt Eder und weiß auch, wie es klappen kann mit dem zweiten Derbysieg der Saison: „Wir müssen von der Strafbank wegbleiben, weil sie ein gutes Powerplay haben, aber sonst müssen wir uns nicht verstecken.“