Mittwoch gegen Straubing Straffes Programm für die DEG lässt Derby-Pleite schnell vergessen

Umso wichtiger wäre ein Erfolg über Straubing – auch, um nicht zweimal in Folge zu verlieren und gar nicht erst in die Gefahr zu kommen, zum Jahresbeginn in eine neue Niederlageserie zu geraten. Doch wie schwierig es gegen die Tigers ist, war bereits in den ersten beiden Saisonduellen mit den Niederbayern zu sehen: Beide Male war die DEG deutlich unterlegen und verlor jeweils mit 1:4. Was allerdings nicht nur an ihr selbst lag, sondern vor allem an den Tigers, die sich in den vergangenen drei Jahren nicht zufällig zweimal für die Champions League qualifizierten. Und auch jetzt sind sie wieder weit oben, aktuell stehen sie auf Rang fünf.