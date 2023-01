Nach zwei Siegen in Folge Fünf Gründe, warum die DEG weiter erfolgreich sein wird

In dieser Saison gibt es eigentlich eine ganz simple Erfolgsformel: Wenn die DEG im ersten Drittel mit 1:0 in Führung geht, dann verlässt sie das Eis später auch als Sieger. Einzig beim Rhein-Derby Anfang Januar (2:5) riss in der Domstadt diese Erfolgsserie nach zuvor zehn Siegen auf diese Art und Weise. Gegen Mannheim am vergangenen Sonntag brachte Philip Gogulla die Düsseldorfer nach rund 18 Minuten in Führung – am Ende stand der dritte Sieg in Folge gegen die Adler. Der Start einer neuen Serie? Abwarten. Denn der nächste Gegner am Freitag heißt ERC Ingolstadt und der kassierte am Sonntag eine schmerzhafte 1:6-Klatsche gegen die Löwen Frankfurt. Bereits nach dem ersten Drittel stand es 5:0 (!) für die Hessen. Schwer vorstellbar, dass sich der Tabellendritte noch einmal derart überrumpeln lassen wird. Deswegen muss die DEG ähnlich geduldig auftreten wie gegen Berlin und Mannheim und in den richtigen Momenten eiskalt zuschlagen.