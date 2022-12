Drei Scorerpunkte in München Daniel Fischbuch ist wieder ganz der Alte

Das Problem für die DEG: Sie traf in deren schlechter Phase nicht auf die Norddeutschen. „Wir haben nur einmal gegen sie gespielt, ziemlich früh“, weiß Hansson, „und das war nicht so ein gutes Spiel.“ Es war gar eins der schwächsten: Mitte Oktober verlor die DEG mit 2:4, was noch deutlich besser klang, als es war. Denn sie hatte nur zwölf Mal aufs Tor geschossen – Negativwert in dieser Saison. Aber da war die Lage auch noch eine andere, da war die DEG mitten in einer Niederlagenserie. Nun gewinnt sie Spiel um Spiel, zuletzt sechs von sieben mit insgesamt nur neun Gegentoren, aber 20 eigenen. So soll es morgen weitergehen. Wer dann die Tore schießt, ist egal. Irgendwie zumindest.