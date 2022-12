Gute Stimmung trotz Niederlage Siegesserie der DEG endet gegen Wolfsburg

Dass es auch im Eishockey deutlich wichtigere Dinge gibt als Tore, Punkte und Tabellenplätze, war am Freitagabend im Rather Dome zu erleben. Kurz vor dem Spiel der Düsseldorfer EG gegen die Grizzlys Wolfsburg war auf dem Videowürfel ein Foto der Familie Rakhshani zu sehen. Rett Rakhshani war bis vergangene Woche Stürmer bei den Grizzlys. Nun ist er das nicht mehr, denn natürlich tritt auch für einen Profi alles in den Hintergrund, wenn die Familie ein Schicksalsschlag ereilt. Seine Frau Shar ist an Krebs erkrankt, also hat der 34-Jährige nun seine Karriere nun umgehend beendet und sammelt Spenden, um die teure Therapie finanzieren zu können. Mehr als 100.000 Euro sind bereits zusammengekommen, auch DEL-Spieler und Fans haben gespendet. Also erinnerte die DEG vor dem Spiel an die Aktion und rief „die Eishockeyfamilie“ dazu auf, sich daran zu beteiligen.