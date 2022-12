Erneut ein turbulentes Jahr Borussia ist auch 2022 kaum zur Ruhe gekommen

Zwar war das Jahr 2022 vor allem in der zweiten Hälfte nicht mehr so sehr von der Corona-Pandemie geprägt wie das gesamte Jahr 2021, doch bei Borussia war die Schlagzahl der Ereignisse seit Januar ähnlich hoch wie im Vorjahr. Bereits die ersten Wochen hatten es in sich: erst der Sieg in München, dann das Pokal-Aus in Hannover. Auf einen sportlichen Höhepunkt folgte das frühe Aus im DFB-Pokal, ehe der Rückzug von Max Eberl am 28. Januar die personellen Entwicklungen der nächsten Monate einläutete.