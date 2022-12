„Müssen bereit sein“ Pünktlich zum Derby ist die DEG wieder in Form

An diesem Freitag nun steigt das zweite Duell mit dem alten Rivalen, diesmal in Köln, ab 19.30 Uhr stehen sich die Haie und die DEG zum 237. Mal in einem Pflichtspiel gegenüber. Und pünktlich zum Derby ist die DEG wieder in Form. Am Mittwoch gewann sie 4:1 gegen Bietigheim, der dritte Sieg aus den vergangenen vier Spielen, der die DEG auf Rang neun der Deutschen Eishockey-Liga (DEL) stehen lässt, nur einen Platz hinter den Kölnern. Also war auch für Philip Gogulla klar: „Wenn du Eishockeyspiele gewinnst und Punkte holst, dann bist du nicht mehr in der Krise.“ Was allerdings nicht bedeuten soll, dass nun alles gut sei. „Trotzdem haben wir viel Arbeit vor uns, das müssen wir uns eingestehen“, sagte Gogulla und verwies auf das Bietigheimspiel. Vom Ergebnis her deutlich, aber „kein besonderes Eishockeyspiel, es hat eher wehgetan“.