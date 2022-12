DEG-Hoffnung Josef Eham „Ich mache die harten Sachen“

Wie man torarme Spiele gewinnt, das weiß die DEG immer noch, am Dienstag feierte sie beim 1:0 gegen Mannheim ihren fünften Sieg in Folge. Torschütze: Josef Eham. Das war dann das vierte Spiel in Serie, in dem die dritte Reihe mit Eham (20), Alexander Blank (20) und Alexander Ehl (23) traf. Ein Lauf, der nicht unbedingt zu erwarten war. Auch Eham selbst habe sich anfangs gefragt, ob es so sinnvoll ist mit drei jungen Stürmern. Ob es mit einem erfahrenen Mann an der Seite nicht besser wäre. „Gerade ich muss mich ja an das Tempo in der DEL gewöhnen.“ Aber mittlerweile weiß er: „Wir ergänzen uns alle gut. Blank ist eher mit der Scheibe unterwegs, Ehl ist der Motor, der macht alles, ich mache die harten Sachen.“ Das sieht Manager Mondt ähnlich: „Es freut mich sehr, dass sich die Reihe so gefunden hat, denn das sind alles junge Spieler, die uns noch erhalten bleiben.“ Alle drei sind mindestens bis Sommer 2024 unter Vertrag, da könnte etwas heranwachsen.