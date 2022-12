DEG-Verteidiger Die zwei Seiten des Alec McCrea

Die Schlusssirene war längst ertönt, die Ehrenrunde gedreht, da versammelten sich die Spieler der Düsseldorfer EG noch mal vor der Fankurve. Man kennt das: Arme in die Luft, gegenseitiger Applaus, tausend Mal erlebt in tausend Stadien dieser Welt. Aber das am Sonntag im Rather Dome war mehr: „Die DEG ist wieder da“, schallte es durch die Halle. Was sonderbar wirkte, die Saison der Deutschen Eishockey-Liga (DEL) hatte ja nicht gerade erst begonnen, das 4:1 gegen Iserlohn war das 30. Saisonspiel. Aber was ihre Fans eigentlich meinten: Die DEG, wie sie sie am liebsten sehen, ist wieder da: kämpferisch, offensiv, erfolgreich. Wie eine Versöhnung zwischen Mannschaft und Publikum wirkte das. Nun scheint am Dienstag (19.30 Uhr) selbst gegen das Topteam aus Mannheim etwas möglich zu sein.