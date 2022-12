Nach der Weihnachtspause DEG steht vor der schwersten aller Aufgaben

Das macht er vor allem Bullypunkt (54,9 Prozent) und als Führungsfigur. Barta ist weiter ein Musterprofi, topfit, lässt sich keine Sekunde hängen. Und dennoch gab in dieser Saison Phasen, da schien das Spiel am Kapitän vorbeizulaufen. Auch insgesamt gewinnt er weniger Laufduelle und Zweikämpfe als früher, hinzu kamen einige teure Fehlpässe. So erlebte Barta in dieser Saison bereits 22 Gegentore auf dem Eis, kein anderer Feldspieler der DEG hat mehr. Wobei es zuletzt auch wieder bergauf ging. Weniger Fehler, gute Aktionen, in Köln und gegen Iserlohn bereitete er jeweils das Führungstor vor. So soll es weitergehen: „Ich kann allen versprechen, dass ich nicht aufgeben werde.“ Das erwartet auch niemand, erst recht nicht an diesem Mittwoch, wenn es zu seinem alten Verein geht.