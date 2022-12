Borussias Offensivtalent Borges Sanches hat der erste Urlaub als Profi gutgetan

Nun sind die Akkus wieder aufgeladen, und Borges Sanches kann sich empfehlen für weitere Einsätze. „Ich arbeite hart daran, dass ich meine Minuten bekomme. Ich möchte so viel mitnehmen, wie ich kann. Mal schauen, was passiert“, sagt der 18-Jährige. Drei Testspiele stehen vor dem Wiederbeginn in der Liga am 22. Januar auf dem Programm, in denen sicherlich auch Borges Sanches die Gelegenheit erhält, auf sich aufmerksam zu machen. Bis dahin kann er in den Trainingseinheiten punkten.