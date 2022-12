Fohlenfutter-Debatte Wie viele Wechsel verträgt Borussia?

Die Basis für mehr Konstanz

Gehen wir mal davon aus, dass Borussias Trainer Daniel Farke in der Rest-Saison, die mit dem Spiel gegen Bayer Leverkusen am 22. Januar beginnt, richtig viele personelle Möglichkeiten hat, weil das Verletzungspech den Borussen endlich erspart bleibt. Das ist schön und gut und gibt Farke Optionen – die er bestenfalls aber nur in Joker-Manier nutzen sollte.