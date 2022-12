Fünfter Sieg in Serie DEG surft Erfolgswelle auch gegen Mannheim weiter

Das ist schon eine bemerkenswerte Entwicklung, die die Mannschaft von Trainer Roger Hansson da durchgemacht hat. Also die Mannschaft, die vor nicht mal zwei Wochen in der Krise war, nun ist sie das Team der Stunde in der DEL. Weil es plötzlich alles zeigt, was das Publikum gern sieht: Spielwitz, Kampfgeist, Körperspiel, Tempo. Und sinnbildlich dafür stehen eben auch Alexander Blank und Josef Eham, die beiden 20-Jährigen aus der dritten Reihe. Warum es so gut klappt, wurde Eham am Dienstag in der ersten Pause am TV-Mikrofon gefragt. „Wir verstehen uns gut in der Kabine, und wir ergänzen uns gut“, antwortete er. Blank sei der Kreative, der etwas mit dem Puck versucht, er selbst der, der „die harte Arbeit mag“. Nicht zu vergessen, dass auch Alexander Ehl zu der Reihe gehört, mit 23 Jahren schon der Erfahrene des Trios.