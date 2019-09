4:1 beim HC Fribourg-Gotteron : DEG gewinnt auch den zweiten Test in der Schweiz

Die DEG behält auf der Testspielreise durch die Schweiz ihre weiße Weste. Am Donnerstag gewannen die Düsseldorfer beim HC Fribourg-Gotteron verdient mit 4:1 (1:0, 2:1, 1:0).

Trainer Harold Kreis schenkte diesmal Christoph Körner das Vertrauen, beorderte den Youngster an die Seite von Patrick Buzas und Leon Niederberger in die vierte Reihe. Tobias Eder blieb dafür draußen - sicher nicht aus Leistungsgründen, denn der frühere Münchner konnte bisher in der Vorbereitung voll überzeugen. Es soll aber auf der Schweiz-Reise, die am Freitag (19 Uhr) mit dem Gastspiel bei Servette Genf abgeschlossen wird, jedes Mitglied des Düsseldorfer Trosses eine Chance bekommen. In Genf also auch Torhüter Hendrik Hane, der dann Mathias Niederberger ablösen wird.