Drei Wochen vor DEL-Start : DEG-Profis liefern Dauerkarten aus

Düsseldorf Vor Saisonstart haben die Spieler des Klubs aus der Deutschen Eishockey Liga einen Teil ihrer treuesten Anhänger besucht. An der besonderen Aktion finden alle Beteiligten großen Gefallen.

Für Nicholas Jensen war es trotz vieler Erfahrungen in verschiedenen Vereinen noch eine echte Premiere. Der dänische Eishockey-Nationalspieler stand unter anderem in Schweden, den Vereinigten Staaten und seiner dänischen Heimat unter Vertrag, aber zum Lieferboten wurde er dabei noch nie. Zum ersten Mal in seiner Karriere stand der DEG-Zugang drei Wochen vor dem ersten Ligaspiel in den Wohnungen von DEG-Fans.