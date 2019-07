Wettkampf in Dormagen : DEG vs. Haie: Eishockeyprofis im Duell auf Asphalt

Dormagen Das erste Derby zwischen Düsseldorf und Köln fand schon vor Saisonbeginn statt. In Dormagen trafen sich die Teams zu einem spaßigen Outdoor-Duell. Es endete unentschieden. Zahlreiche Besucher sorgten für Stimmung.

Normalweise treffen die Spieler der Düsseldorfer EG und der Kölner Haie in der Eishalle aufeinander. Am Dienstag treten die Eishockey-Mannschaften aber bei einem besonderen Wettstreit unter freiem Himmel in Dormagens Innenstadt gegeneinander an. Nach über einer Stunde Wettkampf endet dieses erste Duell unentschieden. „Die Stimmung war auch hier einfach super, schon richtige Derby-Stimmung“, sagt Haie-Fan Sandra Schade aus Leverkusen.