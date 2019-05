Fünf Düsseldorfer am Start : So viel DEG steckt in der Eishockey-WM

So viel DEG steckt in der Eishockey-WM

Fünf Düsseldorfer am Start

Kosice Gleich fünf aktuelle und zukünftige Spieler des achtmaligen deutschen Eishockey-Meisters sind bei der Weltmeisterschaft in der Slowakei im Einsatz. Sie alle haben unterschiedliche Rollen.

Johannes Johannesen (NOR, Abwehr): 6 Spiele, 2 Siege, 1 Tor

Niederberger ist einer von fünf aktuellen und künftigen DEG-Spielern, die in Kosice und Bratislava im Einsatz sind . Verteidiger Johannes Johannesen spielt für Norwegen, Nicholas B. Jensen geht ebenfalls in der Abwehr für Dänemark aufs Eis. Für die Letten stürmt Rihards Bukarts – und für das deutsche Team laufen Niederberger sowie Verteidiger Marco Nowak auf.

Im Mittelpunkt steht jedoch Niederberger. Der 26-Jährige ist aktuell ein Phänomen. Mit 94,17 Prozent gehaltener Schüsse ist er statistisch einer der Top-Torhüter der WM, er kassiert im Schnitt nur 1,77 Tore pro Match. Damit lässt er NHL-Stars wie Hendrik Lundqvist (Schweden) locker hinter sich „Es läuft richtig gut, das stimmt“, betont der gebürtige Düsseldorfer. „Diese Erfahrung ist unglaublich, die werde ich auch mit in die nächste Saison nehmen. Überhaupt merke ich immer mehr, wie wichtig solche Erlebnisse sind. Das ist für mich Gold wert.“

Marco Nowak hatte gegen die USA beim Stande von 1:1 sogar ein Tor auf dem Schläger. Doch Torhüter Cory Schneider (New Jersey Devils / NHL) parierte den Schuss. „Ich genieße trotzdem jede Minute hier“, sagt der 28-Jährige. „Es ist großartig, gegen all die Hochkaräter zu spielen. Das Tempo ist ein anderes, auch das Stellungsspiel. Aber ich bin zum Glück läuferisch ganz gut, da kann ich mich anpassen.“

Obwohl Bundestrainer Toni Söderholm gerne durchwechselt, bestritt Nowak bislang alle Turnierspiele. „Der Trainer hat gesagt, dass ich nicht in Überzahl spielen werde, aber dafür haben wir ja auch Top-Leute. Ich versuche, in der Abwehr und in Unterzahl mein Ding zu machen. Ich bekomme wirklich viel Eiszeit, und das macht mich stolz.“