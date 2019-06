Chance auf die NHL : DEG-Talent Dersch spielt bei NHL-Klub Tampa Bay vor

Düsseldorf Deutsche Eishockey-Talente stehen bei den NHL-Klubs derzeit hoch im Kurs. Verteidiger Alexander Dersch von der Düsseldorfer EG hat eine Einladung von Tampa Bay Lightning zum Development Camp erhalten.

Dersch hatte 2018 einen Dreijahresvertrag mit der DEG für die Deutsche Eishockey Liga (DEL) unterschrieben. In der vergangenen Saison spielte er allerdings für die Charlottetown Islanders in der kanadischen Juniorenliga QMJHL. "Das ist eine große Ehre für mich", sagte der Abwehrspieler, "ich will mich in Tampa Bay zeigen und beweisen."