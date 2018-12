Deutsche Eishockey Liga: DEG-Kapitän Barta ist der Mann des Tages

Düsseldorf Vor dem 3:2 gegen die Iserlohn Roosters gibt der Verein die Vertragsverlängerung mit dem 35-Jährigen bekannt. Barta erzielt dann das Siegtor.

Es läuft noch keine Scheibe übers Eis, als im ISS Dome der erste Jubel aufbrandet. Stadionsprecher André Scheidt hat soeben über die Lautsprecher mitgeteilt, dass Alexander Barta seinen Vertrag bei der Düsseldorfer EG um zwei Jahre bis 2021 verlängert hat. „Ich fühle mich bei der DEG, mit diesem Team, in dieser Stadt und mit diesem Umfeld wirklich wohl“, lässt der Kapitän verlauten und kündigt an, „dass wir noch viel erreichen können“. Und den ersten Schritt in eine erfolgreiche Zukunft gehen die Rot-Gelben dann auch direkt – mit Barta als entscheidendem Mann des Spiels. Gegen die Iserlohn Roosters heißt es am zweiten Weihnachtstag in einem umkämpften aber wenig hochklassigen Eishockeyspiel 3:2 (1:1, 1:1, 1:0). „Wir merken, dass es immer schwieriger wird, Punkte zu erkämpfen. Die Teams kämpfen immer unnachgiebiger um die Zähler“, sagte DEG-Trainer Harold Kreis.