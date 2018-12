Vor dem Derby in Krefeld: Abstreiter fällt der Abschied von der DEG schwer

Düsseldorf Der Assistent von Chefcoach Kreis wird deutscher U20-Nationaltrainer. Am Freitagabend wollen die Düsseldorfer den ersten Saisonsieg gegen Krefeld holen.

Wenn Tobias Abstreiter am Freitagabend im Krefelder Eisstadion seinen Platz an der Mannschaftsbank der DEG einnimmt, ist es für den Düsseldorfer Co-Trainer kein Einsatz wie jeder andere. Es ist der erste, seitdem er offiziell bekanntgegeben hat, den Klub am Saisonende in Richtung Deutscher Eishockey-Bund zu verlassen und U20-Nationaltrainer zu werden.

„Das Angebot war für mich eine Chance, die ich nicht verstreichen lassen konnte“, erklärt Abstreiter. „Ich freue mich auf diesen neuen Lebensabschnitt, auch wenn mir der Abschied in Düsseldorf sehr schwer fallen wird.“ Fünf Jahre wird der gebürtige Landshuter bei seinem Vertragsende mit der DEG verbracht haben – eine ereignisreiche Zeit, in der er nach der Ablösung von Mike Pellegrims auch interimsweise als Chefcoach arbeitete. Wichtig ist für den 48-Jährigen, dass er bei seiner neuen Aufgabe wieder dauerhaft bei seiner Familie leben kann. Ein Wunsch, für den auch DEG-Geschäftsführer Stefan Adam Verständnis äußerte.

„Leicht wird das allerdings nicht“, betont Harold Kreis, als Cheftrainer der DEG noch bis Saisonende Abstreiters Vorgesetzter. „Krefeld ist spielerisch stark und gibt gegen uns immer hundert Prozent. Vielleicht agieren die Pinguine aber nicht ganz so physisch wie Bremerhaven.“ Die Nordlichter verpassten dem Kreis-Team am Mittwochabend eine 2:3-Heimniederlage nach Penaltyschießen, für die sich die DEG-Profis allerdings selbst in die Verantwortung nahmen. „Es lag weniger am Gegner als uns“, erklärt Nationalverteidiger Bernhard Ebner, der nach seiner Verletzungspause vergleichsweise wenig Spielzeit erhalten hatte. „Ich habe mich okay gefühlt“, berichtet Ebner. „Deshalb habe ich zu Tobi Abstreiter auch mehrfach gesagt: Schmeiß mich rauf jetzt! Aber es war schon in Ordnung, dass ich mich mit Johannes Huß abgewechselt habe.“