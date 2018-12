Eishockey: Barta träumt von der Meisterschaft mit der DEG

Düsseldorf Kapitän Alexander Barta hat bei der Düsseldorfer EG um zwei Jahre verlängert. Der Titel ist sein Ziel – Barta weiß, wie schwer das wird.

Als Alexander Barta vor der Saison 2016/17 zur Düsseldorfer EG stößt, reicht ein Blick auf seine Statistik, um zu wissen, was er leisten kann. In 13 Saisons seit 2005 hat er in der Deutschen Eishockey Liga (DEL) für die Hamburg Freezers, den EHC München und den ERC Ingolstadt sowie in Schweden für Malmö und Rögle nie weniger als 24 Punkte beigesteuert. Doch Bartas erstes Jahr in Düsseldorf gerät zum Desaster. Am Ende stehen zwölf Punkte und ein -13 in der Plus/Minus-Spalte. Im Umfeld glauben einige, dass Barta, mit damals 34 Jahren, die Kurve nicht mehr kriegt. Doch der gebürtige Berliner belehrt seine Kritiker eines Besseren: 40 Punkte in der Spielzeit 2017/18 führen ihn auf Platz 15 der DEL-Topscorer. Und in der aktuellen Saison stehen bereits wieder 31 Punkte zu Buche. „Klar, wenn man zwei Jahre so viele Punkte produziert, macht man sich auch für andere Teams interessant“, sagt Barta, „aber wir haben eine gute Lösung gefunden.“ Die gute Lösung ist eine Vertragsverlängerung bis 2021 bei der DEG.