Wichtige Position neu besetzt : DEG holt schwedischen Torwarttrainer

Düsseldorf Die Düsseldorfer EG ist bei der Suche nach einem neuen Torwarttrainer fündig geworden. Der Eishockey-Bundesligist hat den Schweden Magnus Helin verpflichtet.

„Wir haben uns lange mit der Neubesetzung dieser wichtigen Position beschäftigt und viele Kandidaten diskutiert. Magnus Helin erscheint uns die ideale Lösung. Er verfügt über sehr viel Erfahrung, so wohl in der Arbeit mit etablierten Torhütern als auch in der Förderung junger Talente“, sagte der Sportliche Leiter der DEG, Niki Mondt. Er freue sich auf eine Aufgabe außerhalb von Schweden, sagte Helin zu der neuen Herausforderung. „Die DEG ist ein auch in meiner Heimat bekannter Traditionsklub und eines der Top-Teams in Deutschland“, sagte Helin.