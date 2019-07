Eishockey : DEG verbringt trainingsfreien Tag auf der Kirmes

(seka) Hoch hinaus ging es für das Team der Düsseldorfer EG am Montagnachmittag auf der Rheinkirmes. Zusammen mit Kirmesarchitekt Thomas König probierten die Eishockeyprofis an ihrem trainingsfreien Tag die Fahrgeschäfte aus und hatten dabei sichtlich Spaß.

15 Spieler der DEG hatten sich am Montag um 15.30 Uhr versammelt, um von Thomas König einige Stunden persönlich über die Kirmes geführt zu werden: „Es gibt keine genaue Route. Wir machen einfach das, worauf die Jungs Lust haben“, erklärt der Kirmesarchitekt zu Beginn. Und so führte der erste Halt der Mannschaft auch gleich zum wohl spektakulärsten Fahrgeschäft in diesem Jahr. Dem Apollo 13. Immerhin vier Akteure trauten sich auf das Fahrgeschäft, das aufgrund seiner Höhe und Geschwindigkeit so berüchtigt ist. Die restliche Truppe blieb unten auf dem sichern Boden stehen und beobachtete mit skeptischem Blick, wie unter anderem Bernhard Ebner und Neuzugang Tobias Eder durch die Luft geschleudert wurden. Spurlos ging das an niemandem vorbei: „Ich bin durch“, meinte Eder, der aus München nach Düsseldorf gewechselt ist, nach der wilden Fahrt.