Spielplan veröffentlicht : Angenehmer Spielplan für die DEG

Düsseldorf Am Montag veröffentlichte die Deutsche Eishockey-Liga DEL den Spielplan für die kommende Saison. Ein Überblick über die Partien der Düsseldorfer EG.

Die Düsseldorfer EG startet am Freitag, 13. September, mit einem Heimspiel gegen die Fischtown Pinguins um 19.30 Uhr in die Hauptrunde der Saison 2019/2020. Zu Beginn und am Ende der Spielzeit warten zwei Auswärtsblöcke auf die DEG. Trotzdem ist der Spielplan ausgeglichen. Denn für die Spiele zwischen den Weihnachtsfeiertagen müssen Spieler und Fans nicht weit reisen. Am 26. Dezember geht es nach Iserlohn, am 28. Dezember kommen die Schwenninger Wild Wings und am 30. Dezember sind die Grizzlys Wolfsburg zu Gast.