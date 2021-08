Weiter ohne Testspiel-Erfolg : Weiss trifft doppelt für die Pinguine

In dieser Szene erzielte Alexander Weiss (li.) auf Vorlage von Leon Niederberger (re.) und Lucas Lessio die 4:3-Führung der Pinguine. Foto: Krefeld Pinguine

Krefeld Der Neuzugang gehörte am Montagabend im Turnierspiel gegen den Schweizer Erstligisten EHC Biel bei der 5:7-Niederlage zu den vier Krefelder Torschützen. Im letzten Drittel verspielten die Schwarz-Gelben eine 4:3-Führung.

Auch im fünften Testspiel im Rahmen der Vorbereitung auf die DEL-Saison 2021/22 mussten sich die Pinguine am Montagabend beim Turnier „Coup des Bains“ in der Schweiz beim Erstligisten EHC Biel vor 800 Zuschauern mit 5:7 geschlagen geben. Trotz der Niederlage präsentierte sich die Mannschaft von Cheftrainer Clark Donatelli von einer viel besseren Seite als am Samstag beim 2:5 in Lugano oder bei der Saisoneröffnung gegen die DEG. Die Schwatz-Gelben liefen bis zum Beginn des Schlussdrittels einem Rückstand hinterher und konnten das Match dann durch zwei Treffer noch drehen. Doch die Gastgeber schlugen innerhalb von 117 Sekunden mit einem Doppelschlag zurück und ließen sich danach den Sieg nicht mehr nehmen.

Am Nachmittag hatten sich die Pinguine bei herrlichem Wetter und knapp 20 Grad von ihrem Hotel in Yverdon-les-Bains auf die knapp 80 Kilometer lange Busfahrt entlang des Neuenburgersees nach Biel am Nordufer des Bielersees gemacht. Trainer Clark Donatelli musste in der 2015 erbauten und sehr schönen Eishockey-Arena für 6521 Zuschauer auf den verletzten Laurin Braun verzichten. Im Tor stand Sergei Belov, der bereits nach vier Minuten einen durchaus haltbaren Schuss passieren ließ. Seine Vorderleute überstanden ihre erste Unterzahl und glichen kurz darauf durch Lucas Lessio aus, der nach hartem Schuss von Patrik Hersley den Abpraller verwandelte.

Statistik Biel- Krefeld 7:5 (2:1, 1:1, 4:3) Pinguine: Belov - Gläßl/Hersley, Kulda/Mass, Sacher/Tiffels, – Bergström/Berlyov/Rutkowski, Bracco/Blank/Lessio, Lucenius/Weiss/Niederberger, Hauf/Volek. Zuschauer: 800 Tore: 1:0 (3:28) Kunzle, 1:1 (6:39) Lessio (Lucenius/Hersley), 2:1 (11:59) Stampfli (Hugli), 3:1 (23:15) Tanner (Delemont), 3:2 (29:12) Hersley (Bergström/Berlyov 5-3), 3:3 (40:33) Lucenius, 3:4 (41:41)Weiss (Lessio/Niederberger), 4:4 (45:18) Rathgeb (Kessler 5-4), 5:4 (47:15) Hugli (Sallinen), 6:4 (50:22) Hugli (Sallinen/Tanner), 6:5 (58:17) Weiss, 7:5 (58:57) Kunzle (Hofer 5-6) Empty-Net . Strafminuten: Biel 8, Krefeld 10.

Weil Belov auch bei der erneuten Führung der Bieler nicht gerade glücklich aussah, gingen die Krefelder mit einem Rückstand in die erste Pause. Sie hatten zweimal durch Alexander Bergström sehr gute Einschussmöglichkeiten. Aber der Schwede traf bei einem Alleingang die Schulter des sicheren Torwarts Joren Van Pottelberghe. Und Alexander Blank konnte noch so gerade eben am Ausgleich gehindert werden. Eine Strafe gegen Arturs Kulda überstanden die Krefelder ohne Mühe.

Auch im zweiten Drittel musste sich Torwart Belov früh geschlagen geben. Diesmal war er aber gegen den platzierten Schuss in den Winkel machtlos. Die Pinguine steckten den dritten Gegentreffer gut weg. Luca Hauf scheiterte freistehend an Torwart Van Pottelberghe, der zeigte, warum er in der Vorsaison zu den besten Goalies der Schweizer Topliga gehörte.

In der 30. Minute waren die Krefelder für 71 Sekunden mit zwei Mann mehr auf dem Eis. Nach Bullygewinn von Anton Berlyov legte Bergström für Hersley auf, der mit einer fulminanten Direktabnahme das 2:3 erzielte. Kurz vor der zweiten Pause konnte Blank noch so gerade eben am Ausgleich gehindert werden.

Im Mitteldrittel sorgten diesmal die Pinguine für einen schnellen Treffer. Den besorgte Try-out-Spieler Niclas Lucenius, der in der Schweiz 2016 bei einem Kurzgastspiel fünf Spiele für den SC Rapperswil absolvierte und ohne Mühe den Ausgleich erzielte. Biel verlor kurzfristig den Überblick. Nach einem Pass von Lucas Lessio, der das Team als Kapitän anführte, stand Alexander Weiss im Slot völlig frei und erzielte die Krefelder Führung.