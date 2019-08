5:2 in Iserlohn : DEG gewinnt Test und verlängert mit Hauptsponsor

5:2 in Iserlohn

Iserlohn Das dritte Testspiel verläuft erfolgreich für die Eishockey-Mannschaft von Trainer Harold Kreis. Vor allem im Schlussdrittel überzeugt die DEG beim 5:2 in Iserlohn. Auch bei den Sponsoren gibt es gute Nachrichten.

Fünf Tage nach der Niederlage gegen die Schwenninger Wild Wings beim Bodensee-Cup hat die DEG ein Testspiel bei den Iserlohn Roosters mit 5:2 (2:0, 1:2, 2:0) gewonnen. Dabei gelang Kapitän Alexander Barta ein Doppelpack, die weiteren Treffer steuerten im Eisstadion am Seilersee Chad Nehring, Maxi Kammerer und Nicholas Jensen bei.

Ungewöhnlich für die sehr frühe Phase der Vorbereitung auf die neue Saison der Deutschen Eishockey Liga war die Stärke der Düsseldorfer in Überzahl. Sowohl das 2:0 durch Nehring als auch Bartas 3:2 fielen mit einem Spieler mehr auf dem Eis – in einer Situation also, für die ein Team üblicherweise etwas mehr Zeit zum Einspielen benötigt.