Eishockey : DEG siegt zweistellig

Beim 10:0-Erfolg beim Oberligisten in Essen hinterließen die Düsseldorfer einen guten Eindruck.

Die DEG-Profis in Frühform: Mit einem unerwartet deutlichen 10:0 (4:0, 3:0, 3:0)-Sieg beim Oberligisten Moskitos Essen eröffnete die Truppe von Trainer Harold Kreis am Wochenende die heiße Phase der Saisonvorbereitung. Kapitän Alexander Barta hatte vor der Partie noch vor allzu großen Erwartungen gewarnt, doch dann bezwangen er und seine Mitspieler die Moskitos im fast ausverkauften Eisstadion am Westbahnhof dennoch zweistellig. Die zahlreich mitgereisten Fans waren ob der zu dieser frühen Saisonphase überraschend guten Teamleistung völlig aus dem Häuschen. Sie feierten die Spieler nach der Schlusssirene enthusiastisch.