Düsseldorfer EG: Die DEG setzt auf Popstar Leon Niederberger

Düsseldorf Leon Niederberger erobert mit seinem Song „What I’m Missing“ nicht nur die Charts, sondern startet parallel als Stürmer bei der DEG durch. Der Eishockeyklub tritt am Wochenende bei zwei bayrischen Vereinen an.

Eine Wochenende in Oberbayern – vor der Düsseldorfer EG liegen innerhalb von 48 Stunden zwei schwere Auswärtsspiele in der Deutschen Eishockey-Liga. Am Freitag (19:30 Uhr) tritt die DEG beim ERC Ingolstadt an, am Sonntag (16:30 Uhr) treffen die Düsseldorfer in München im EHC Red Bull auf den deutschen Meister der vergangenen drei Spielzeiten.