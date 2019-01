DEG-Stürmer: Leon Niederberger fällt für den Rest der Saison aus

Düsseldorf Hiobsbotschaft für die DEG: Die Düsseldorfer müssen für den Rest er Saison auf Leon Niederberger verzichten. Eine MRT-Untersuchung ergibt Bänder- und Kapselrisse in der Schulter. Der 22-Jährige muss operiert werden.

Die Befürchtungen haben sich bestätigt: Für DEG-Stürmer Leon Niederberger ist die Eishockeysaison vorzeitig beendet. Wie eine MRT-Untersuchung bestätigte, hat sich der 22-Jährige am Mittwochabend in der DEL-Partie gegen die Nürnberg Ice Tigers (1:3) Bänder- und Kapselrisse in der Schulter zugezogen. „Unter anderem ist das Labrum betroffen, ein Faserknorpelring, der für die Stabilität des Schultergelenks sorgt“, erklärt DEG-Mannschaftsarzt Ulf Blecker. Zwar sei das Eckgelenk selbst nicht beschädigt, doch ohne Operation bestünde die Gefahr, dass Niederbergers Schulter selbst bei alltäglichen Verrichtungen immer wieder herausspränge.

„Im Marienkrankenhaus Kaiserswerth hat sich das mein Kollege Wolfgang Nebelung, ein herausragender Spezialist, genau angesehen“, berichtet Blecker weiter. „Auch er war der Meinung, dass eine Operation unumgänglich ist.“ Niederberger, dessen Bruder Mathias zurzeit wegen einer Oberschenkelverletzung ebenfalls ausfällt, wird der DEG im Endspurt um die Play-off-Plätze sehr fehlen, hatte er sich doch in dieser Saison fest in der Stammformation von Trainer Harold Kreis etabliert. Rund vier Monate Pause stehen dem gebürtigen Düsseldorfer nun bevor – kleiner Trost: Zur Vorbereitung auf die nächste Saison wird er wieder voll angreifen können.

Seinen Kollegen steht am Freitagabend (19.30 Uhr) die DEL-Partie bei den Grizzlys Wolfsburg bevor. Nach zuletzt vier Niederlagen in Folge ist es ein ganz wichtiges Spiel, wenn die DEG Platz drei und damit eine gute Ausgangsposition für die Play-offs behaupten will. Am Sonntag um 19 Uhr erwartet die Kreis-Truppe dann den direkten Konkurrenten Augsburger Panther im ISS Dome.