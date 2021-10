DEL-Team muss in Quarantäne : Corona-Ausbruch bei der DEG

Düsseldorf Corona-Schock bei der Düsseldorfer EG. Gleich mehrere Personen sind positiv auf das Virus getestet worden. Deshalb muss das gesamte Team plus Trainer- und Betreuerstab in Quarantäne. Zwei DEL-Partien müssen abgesagt werden.

Am Donnerstag teilte die DEG mit, dass der Verein ein massives Corona-Problem habe. Im Team der Düsseldorfer seien mehrere Personen positiv auf das Virus getestet worden. Das zuständige Gesundheitsamt Düsseldorf ordnete daher für das gesamte Team plus Trainer- und Betreuerstab ab sofort eine fünftägige Quarantäne an. „Trotz aller getroffenen Vorsichtsmaßnahmen sind nun auch wir von positiven Fällen betroffen. Die nun angeordnete Quarantäne ist sinnvoll, um weitere Ansteckungen zu verhindern“, wird Sportdirektor Niki Mondt in der Mitteilung des Vereins zitiert. Wann die Partien nachgeholt werden sollen, ist noch unklar.