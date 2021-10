Corona-Zahlen aus Mönchengladbach (Donnerstag, 21. Oktober 2021) : Sieben-Tage-Inzidenz leicht gestiegen

Mönchengladbach Einige Dutzend neuer Infektionen mit dem Coronavirus haben den Wert der Sieben-Tage Inzidenz in Mönchengladbach bis Donnerstagmorgen noch einmal leicht steigen lassen.

38 weitere Infektionen mit dem Coronavirus sind dem Mönchengladbacher Gesundheitsamt bis zum Donnerstagmorgen bekannt geworden. Die Sieben-Tage-Inzidenz erhöhte sich dadurch von 77,8 am Mittwoch auf nunmehr 78,9. Der Wert liegt weiter über dem NRW-Durchschnitt, den das Landeszentrum Gesundheit am Donnerstagmorgen mit 57,1 angab.

Die Zahl der aktuell Infizierten war am Donnerstagmorgen wie in den vier Tagen zuvor erneut leicht gesunken und lag bei 371 (Vortag: 378), auch die Zahl der Mönchengladbacher in Quarantäne sank weiter auf nunmehr 478. Am 14. Oktober waren es noch 526 gewesen. Seit März 2020 wurde das Virus bei 14.186 (Vortag: 14.148) Mönchengladbachern nachgewiesen. Davon waren am Donnerstagmorgen 13.574 (Vortag: 13.529) Personen nicht mehr infektiös.