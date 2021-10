20 Jahre bei der Düsseldorfer EG : Das ist der Mann hinter den kreativen DEG-Aktionen

Düsseldorf Frieder Feldmann ist seit 20 Jahren bei der Düsseldorfer EG angestellt. Eigentlich als Pressesprecher, bekannt ist er aber vor allem für seine manchmal provokativen, meist kuriosen und immer kreativen Aktionen abseits des reinen sportlichen Geschehens. Wir blicken auf seine bekanntesten Ideen zurück.

Offiziell ist Frieder Feldmann der Pressesprecher der Düsseldorfer EG, aber er ist vor allem der Mann der verrückten Ideen. Der aus einem Mittelklasseklub der Deutschen Eishockey-Liga immer wieder etwas Besonderes macht. Er selbst erklärt den Einsatz von Provokationen und Humor so: „Für uns ist er einfach Image bildend. Wo ist sonst unser Unique Selling Point? Tradition haben andere auch. Also versuchen wir, selbstverliebt respektvoll zu sein.“ Am 18. Oktober 2021 war Feldmann 20 Jahre im Amt. Wir blicken auf seine bekanntesten Ideen zurück. Vom DEG-Logo auf dem Dach des Busses der Kölner Haie, über dei Versteigerung des Kontrahenten, bis hin zum Welltraumflug des DEG-Maskottchens.